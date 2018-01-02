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صورة حسبان محتفلا بالبوناني تغضب الجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 17:35 صورة حسبان محتفلا بالبوناني تغضب الجماهير الرجاوية | سبور
صورة حسبان محتفلا بالبوناني تغضب الجماهير الرجاوية
عبرت بعض الجماهير المساندة لفريق الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' عن غضبها جراء لامبالاة سعيد حسبان رئيس النادي تجاه الفريق الذي يمر من أزمة تسييرية حادة

"شوف سبور" 


عبرت بعض الجماهير المساندة لفريق الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عن غضبها جراء لامبالاة سعيد حسبان رئيس النادي تجاه الفريق الذي يمر من أزمة تسييرية حادة ومقبل على جمع عام استثنائي.

وتناقلت الصفحات المحبة للنسور، صور الرئيس الحالي حسبان رفقة ابنه بالديار الفرنسية بمناسبة احتفاله برأس السنة الميلادية، معتبرة أن الأخير لا يتحمل مسؤولية الفريق الذي تنتظره العديد من المحطات الحاسمة.

وسافر حسبان قبل أيام إلى فرنسا للاحتفال رفقة عائلته الصغيرة، دون إعارة أدنى اهتمام للحدث المصيري الذي ينتظره النادي يوم 8 يناير المقبل.


‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان

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