السلامي يستقبل الصحافيين في هذا اليوم ﻿

تحسبا لمشاركته في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، التي ستجرى بالمغرب، في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018، سيكون بإمكان الصحافيين والمصورين الصحافين متابعة 15 دقيقة الأولى من

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تحسبا لمشاركته في بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، التي ستجرى بالمغرب، في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018، سيكون بإمكان الصحافيين والمصورين الصحافين متابعة 15 دقيقة الأولى من تداريب النخبة الوطنية التي ستجريها صباح يوم الخميس 4 يناير 2018 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالملعب الملحق بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

تجدر الإشارة، إلى أن جمال السلامي وضع الثقة في مجموعة من لاعبي البطولة الوطنية الاحترافية لمواجهة العديد من المنتخبات الإفريقية في منافسات الشان.