عاجل..نايضة خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن علي الطرشي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن علي الطرشي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن مشادة كلامية حادة، وقعت بين القاضي وهيئة الدفاع عن المتابعين التي طالبت بالسماح للمحامي "أغناش" بالتكلم باسم ناصر الزفزافي، مبرزا بأن هذا المحامي قاطع النيابة العامة وهو ما رفضه القاضي.



وأشار ذات المصدر أن حالة الفوضى وارتفاع أصوات المحامين الذين عبروا عن غضبهم من النيابة العامة، دفعت بالقاضي إلى رفع الجلسة.