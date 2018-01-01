 عاجل..نايضة خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

عاجل..نايضة خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 17:18 عاجل..نايضة خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك
عاجل..نايضة خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن علي الطرشي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن علي الطرشي رئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن مشادة كلامية حادة، وقعت بين القاضي وهيئة الدفاع عن المتابعين التي طالبت بالسماح للمحامي "أغناش" بالتكلم باسم ناصر الزفزافي، مبرزا بأن هذا المحامي قاطع النيابة العامة وهو ما رفضه القاضي.


وأشار ذات المصدر أن حالة الفوضى وارتفاع أصوات المحامين الذين عبروا عن غضبهم من النيابة العامة، دفعت بالقاضي إلى رفع الجلسة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحسيمة علي الطرشي رئيس الهيئة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

العثماني غاضب من منتخبي البيجيدي بعد مقاطعتهم اجتماع الداخلية بجرادة | بوليتيك

العثماني غاضب من منتخبي ''البيجيدي'' بعد مقاطعتهم اجتماع الداخلية بجرادة

عاجل.....هذا ما تقرر بخصوص ملف الزفزافي ومن معه | بوليتيك

عاجل.....هذا ما تقرر بخصوص ملف الزفزافي ومن معه

عاجل..النيابة العامة تكشف المستور في ملف الزفزافي ومن معه | بوليتيك

عاجل..النيابة العامة تكشف المستور في ملف الزفزافي ومن معه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 41 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 7 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.