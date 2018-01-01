بالفيديو ....حريق يتسبب في نفوق 13 قردا بحديقة حيوانات ببريطانيا ﻿

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن نفوق 13 قردا إثر اندلاع حريق في حديقة حيوانات مفتوحة ''وبورن سفاري'' بقرية بريطانية، اليوم الثلاثاء.

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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن نفوق 13 قردا إثر اندلاع حريق في حديقة حيوانات مفتوحة "وبورن سفاري" بقرية بريطانية، اليوم الثلاثاء.

واندلع الحريق في بيت قردة الباتاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته حديقة السفاري - الواقعة في وبورن شمال لندن - على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان أن فرق العاملين والإطفاء شهدوا وقوع الحريق، دون التمكن من إنقاذ أي من القردة الـ13.

وأضاف البيان أن الحيوانات الأخرى في المنطقة المخصصة لقيادة السيارات بالغابة، تتم مراقبتهم، على الرغم من أن المؤشرات الأولية تدل على أنهم لم يتأثروا بالحريق.

ويتم حاليا التحقيق في سبب اندلاع الحريق.