 العثور على جثة متشرد بإقليم الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

العثور على جثة متشرد بإقليم الجديدة

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 16:41 العثور على جثة متشرد بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق
العثور على جثة متشرد بإقليم الجديدة
وتم نقل جثة المتشرد إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي والتعرف على ظروف وملابسات الوفاة.

شوف تيفي

 

عثر بعض المارة بحر هذا الأسبوع على جثة متحللة تعود لمتشرد بالجديدة بعدما قادتهم رائحة الجثة الكريهة، ليتم إشعار العناصر الأمنية بالواقعة.

وتم نقل جثة المتشرد إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي والتعرف على ظروف وملابسات الوفاة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن الهالك، كان قيد حياته يتردد على المكان الذي توفي به للمبيت هناك ليلا أي بالقرب من منزل عامل إقليم الجديدة، ليتم العثور عليه ميتا.

ومن جهة اخرى، كشفت بعض الفرضيات أن يكون المتشرد قد توفي بسبب البرد القارص الذي تشهده المدينة في الآونة الأخيرة.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

متشرد جثة جديدة حوادث وحقوق شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

بالفيديو.. حريق داخل القطار القادم من مراكش في اتجاه فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حريق داخل القطار القادم من مراكش في اتجاه فاس

عاجل.. العثور على جثة فتاة بالبيضاء والقضية يمكن فيها جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على جثة فتاة بالبيضاء والقضية يمكن فيها جريمة قتل بشعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 7 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.