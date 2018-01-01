العثور على جثة متشرد بإقليم الجديدة ﻿

وتم نقل جثة المتشرد إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي والتعرف على ظروف وملابسات الوفاة.

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عثر بعض المارة بحر هذا الأسبوع على جثة متحللة تعود لمتشرد بالجديدة بعدما قادتهم رائحة الجثة الكريهة، ليتم إشعار العناصر الأمنية بالواقعة.

وتم نقل جثة المتشرد إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي والتعرف على ظروف وملابسات الوفاة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن الهالك، كان قيد حياته يتردد على المكان الذي توفي به للمبيت هناك ليلا أي بالقرب من منزل عامل إقليم الجديدة، ليتم العثور عليه ميتا.

ومن جهة اخرى، كشفت بعض الفرضيات أن يكون المتشرد قد توفي بسبب البرد القارص الذي تشهده المدينة في الآونة الأخيرة.