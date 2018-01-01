 بالصورة: أوناجم متفوق على نجوم افريقيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

بالصورة: أوناجم متفوق على نجوم افريقيا

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 16:13 بالصورة: أوناجم متفوق على نجوم افريقيا | سبور
بالصورة: أوناجم متفوق على نجوم افريقيا
بالرغم من عدم أهمية التصويت عبر الصفحة الرسمية لـ''الكاف'' بخصوص الجوائز، إلا أن محمد أوناجم، الجناح الأيمن لفريق الوداد البيضاوي، متفوق إلى حدود الساعة، عن كل من النيجيري فيكتور موزيس، لاعب فريق

شـــوف تيفي:

 

بالرغم من عدم أهمية التصويت عبر الصفحة الرسمية لـ"الكاف" بخصوص الجوائز، إلا أن محمد أوناجم، الجناح الأيمن لفريق الوداد البيضاوي، متفوق إلى حدود الساعة، عن كل من النيجيري فيكتور موزيس، لاعب فريق تسيلسي الإنجليزي، والسينيغالي كايتا بالدي، نجم فريق موناكو الفرنسي، في الإستفتاء التي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، من أجل اختيار أحسن جناح أيمن هذه السنة.

ويتقدم نجم الفريق الأحمر، الذي ساهم بشكل كبير، باختراقاته، سرعته، تمريراته، ومهاراته العالية، في تتويج فريق الوداد البيضاوي، بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، بفارق كبير في نتيجة الإستفتاء الذي يقام على الصفحة الرسمية لـ”كاف” على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، والذي انطلق منذ يوم الأحد الماضي.

وبالإضافة إلى أوناجم، فإن زميله في الفريق، أشرف بنشرقي، متقدم هو الآخر على كل من البروكينابي، بيرتراند تراوري، نجم فريق ليون الفرنسي، وبيرسي تو، لاعب فريق ماميلودي سان داوز، في الاستفتاء الخاص بجائزة أحسن جناح أيسر في القارة الإفريقية، لسنة 2017

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب بطل الخريف أوناجم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة فريق المغرب الفاسي | سبور

أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة فريق المغرب الفاسي

بالفيديو..المرنيسي يكشف عن موعد الجمع العام لفريق المغرب الفاسي بشرط‎ | سبور

بالفيديو..المرنيسي يكشف عن موعد الجمع العام لفريق المغرب الفاسي بشرط‎

حصري وبالصور.. لاعب دولي مغربي دوز راس العام في السبيطار | سبور

حصري وبالصور.. لاعب دولي مغربي دوز راس العام في السبيطار

فيديو : مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بثلاثية | سبور

فيديو : مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بثلاثية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 41 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 7 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.