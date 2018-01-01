بالصورة: أوناجم متفوق على نجوم افريقيا ﻿

بالرغم من عدم أهمية التصويت عبر الصفحة الرسمية لـ''الكاف'' بخصوص الجوائز، إلا أن محمد أوناجم، الجناح الأيمن لفريق الوداد البيضاوي، متفوق إلى حدود الساعة، عن كل من النيجيري فيكتور موزيس، لاعب فريق

شـــوف تيفي:

بالرغم من عدم أهمية التصويت عبر الصفحة الرسمية لـ"الكاف" بخصوص الجوائز، إلا أن محمد أوناجم، الجناح الأيمن لفريق الوداد البيضاوي، متفوق إلى حدود الساعة، عن كل من النيجيري فيكتور موزيس، لاعب فريق تسيلسي الإنجليزي، والسينيغالي كايتا بالدي، نجم فريق موناكو الفرنسي، في الإستفتاء التي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، من أجل اختيار أحسن جناح أيمن هذه السنة.

ويتقدم نجم الفريق الأحمر، الذي ساهم بشكل كبير، باختراقاته، سرعته، تمريراته، ومهاراته العالية، في تتويج فريق الوداد البيضاوي، بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، بفارق كبير في نتيجة الإستفتاء الذي يقام على الصفحة الرسمية لـ”كاف” على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، والذي انطلق منذ يوم الأحد الماضي.

وبالإضافة إلى أوناجم، فإن زميله في الفريق، أشرف بنشرقي، متقدم هو الآخر على كل من البروكينابي، بيرتراند تراوري، نجم فريق ليون الفرنسي، وبيرسي تو، لاعب فريق ماميلودي سان داوز، في الاستفتاء الخاص بجائزة أحسن جناح أيسر في القارة الإفريقية، لسنة 2017