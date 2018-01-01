 القمر الصناعي الجزائري مجرد فرقعة إعلامية من اختراع ''وكالة الأنباء الجزائرية'' ولا وجود له على الإطلاق ﻿
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القمر الصناعي الجزائري مجرد فرقعة إعلامية من اختراع ''وكالة الأنباء الجزائرية'' ولا وجود له على الإطلاق

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 16:02 القمر الصناعي الجزائري مجرد فرقعة إعلامية من اختراع وكالة الأنباء الجزائرية ولا وجود له على الإطلاق | دولي
القمر الصناعي الجزائري مجرد فرقعة إعلامية من اختراع ''وكالة الأنباء الجزائرية'' ولا وجود له على الإطلاق
شكك محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ ''شوف تيفي'' في إطلاق الجزائر مؤخرا لقمر اصطناعي قيل إنه من صنع صيني وأطلق من الصين، مؤكدا أن القمر الصناعي الجزائري مجرد فرقعة

شوف تيفي:

 

 شكك محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ ''شوف تيفي'' في إطلاق الجزائر مؤخرا لقمر اصطناعي قيل إنه من صنع صيني وأطلق من الصين، مؤكدا أن القمر الصناعي الجزائري مجرد فرقعة إعلامية من اختراع ''وكالة الأنباء الجزائرية'' ولا وجود له على الإطلاق.

وقال في هذا الصدد ''نتساءل هل فعلا أطلقت الجزائر قمرا صناعيا أم أنها فرقعة إعلامية لتهدئة الرأي العام الجزائري'' ويتابع بنحمو تساؤله '' لاتوجد معطيات متوفرة ولا صور ولا منتج ولا مصنع للقمر الجزائري'' وأضاف الخبير ''إذا أطلق من الصين لماذا لم تصدر أي هيئة صينية، مدنية أو عسكرية عمومية أو خاصة بأنها أطلقت قمرا صناعيا جزائريا'' ليخلص إلى القول '' يمكن اعتبار أن القمر الصناعي الجزائري هو فقط ''بلاغ لوكالة الأنباء الجزائرية''، ويظل السؤال مطروحا، هل هو قمر صناعي حقيقي أم وهمي؟..'' حسب تعبير الخبير.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب قمر صناعي خبير وكالة الأنباء الجزائرية

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