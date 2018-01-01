عاجل..بعد امتناعهم الحضور لجلسة المحاكمة: إحضار الزفزافي وثلاثة متابعين من عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿

بعد رفضهم الامتثال والحضور إلى جلسة اليوم الثلاثاء، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن ناصر الزفزافي وجمال مونا وجواد الصابيري وعبد العالي حود، تم إحضارهم قبل قليل من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء من

"شوف تيفي"

بعد رفضهم الامتثال والحضور إلى جلسة اليوم الثلاثاء، أكد مصدر "شوف تيفي" أن ناصر الزفزافي وجمال مونا وجواد الصابيري وعبد العالي حود، تم إحضارهم قبل قليل من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل حضور فعاليات الجلسة الخاصة بمتابعتهم رفقة المتابعين الآخرين على خلفية أحداث الحسيمة.

وكان ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، قد أكد توصله بتقرير من مدير سجن عكاشة، يؤكد عدم امتثال الزفزافي والمذكورة أسماؤهم ورفضهم الحضور إلى المحكمة وهو ما جعل هيئة الدفاع عن المتابعين تطالب بإرسال موفد والكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم حضورهم.