فيفا تكشف عن لائحة الحكام المغاربة الدوليين لسنة 2018 ﻿

راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ردا على اقتراحاتها بخصوص الحكام المغاربة الذين سيحملون الشارة الدولية لسنة 2018.

" شوف سبور"

راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ردا على اقتراحاتها بخصوص الحكام المغاربة الذين سيحملون الشارة الدولية لسنة 2018.

وفيما يلي لائحة الحكام المغاربة الدوليين لسنة 2018 المعتمدين من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم :

الحكام - ذكور:

1 - رضوان جيد

2- نور الدين الجعفري

3 – سمير الكزاز

4- عادل زوراق

5 - هشام التيازي

6 – الرداد الداكي

7 – كريم صبري

الحكام المساعدون–ذكور :

1 -رضوان عشيق

2- هشام آيت عبو

3 – يحيى النوالي

4 – لحسن أزكاو

5 - يوسف مبروك

6 - عصام بن بابا

7 – مصطفى أكركاد

حكام كرة القدم داخل القاعة :

1 - خالد هنيش

2 - سعيد الحوض

3 - مصطفى ركيك

4- سيدي أحمد حمدي

الحكمات :

1 - إنصاف الحركاوي

2 - بشرى كربوبي

3 - فاطمة الزهراء العجاني

الحكمات المساعدات :

1 - سعاد أولحاج

2 - فتيحة الجرمومي

3- كريمة خديري

4 - زهرة جلال

حكام كرة القدم الشاطئية :

1 - دريس لمغيدر

2 - عادل أشقير