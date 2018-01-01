 حصــري: حسبان يختار التصعيد و يتخذ قرارا صادما في حق الراقي بعد مغادرته الرجاء و انتقاله إلى الدوري السعودي ﻿
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حصــري: حسبان يختار التصعيد و يتخذ قرارا صادما في حق الراقي بعد مغادرته الرجاء و انتقاله إلى الدوري السعودي

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 14:56 حصــري: حسبان يختار التصعيد و يتخذ قرارا صادما في حق الراقي بعد مغادرته الرجاء و انتقاله إلى الدوري السعودي | سبور
حصــري: حسبان يختار التصعيد و يتخذ قرارا صادما في حق الراقي بعد مغادرته الرجاء و انتقاله إلى الدوري السعودي
في الوقت الذي يستعد فيه لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم عصام الراقي لفسخ عقده مع الفريق الأخضر والانتقال للدوري السعودي، اختار سعيد حسبان رئيس الرجاء التصعيد في مواجهة لاعبيه وقرر عرضه خلال

شــــوف تيفي:

في الوقت الذي يستعد فيه لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم عصام الراقي لفسخ عقده مع الفريق الأخضر والانتقال للدوري السعودي، اختار سعيد حسبان رئيس الرجاء التصعيد في مواجهة لاعبيه وقرر عرضه خلال اليومين القادمين على اللجنة التأديبية للمكتب المسير للفريق.

 وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن استدعاء عصام الراقي، لاعب خط وسط ميدان الفريق الأخضر، للمثول أمام اللجنة التأديبية جاء على خلفية تصريحاته الأخيرة اتجاهه اضافة إلى امتناعه عن المشاركة مع الفريق خلال مباراته الأخيرة امام الراسينغ البيضاوي والتي حسمها الخضر بهدفين دون رد .

 وقالت المصادر نفسها، أن الراقي مازال لاعبا تابعا لفريق الرجاء الرياضي بقوة القانون ما دام يتوصل برواتبه الشهرية، مبرزة في السياق نفسه أن حسبان سيخبر جامعة الكرة بقرارات اللجنة التأديبية التابعة للنادي بعد الاستماع للراقي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الراقي حسبان الدوري السعودي

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