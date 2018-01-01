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عاجل..بسبب زواج زوجها بثانية: سيدة تقدم على الانتحار شنقا بشفشاون

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 14:52 عاجل..بسبب زواج زوجها بثانية: سيدة تقدم على الانتحار شنقا بشفشاون | حوادث و حقوق
عاجل..بسبب زواج زوجها بثانية: سيدة تقدم على الانتحار شنقا بشفشاون
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن دوار أعرابن جماعة بني بوزرة قيادة بو حمد إقليم شفشاون، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع انتحار سيدة متزوجة شنقا داخل منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن دوار أعرابن جماعة بني بوزرة قيادة بو حمد إقليم شفشاون، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع انتحار سيدة متزوجة شنقا داخل منزل أسرتها.

وأكد المصدر ذاته إلى أن الهالكة تبلغ من العمر قيد حياتها حوالي 30 سنة وهي أم لطفل، أقدمت على الانتحار بسبب مشاكل أسرية قد تكون لها علاقة بزواج زوجها بفتاة أخرى.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا، بينما تم نقل الجثة إلى مستوع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون من أجل التشريح بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي دوار أعرابن قيادة بوحمد شفشاون

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