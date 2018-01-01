 ســـابقة..مغربي منعوه من دخول فندق بالدارالبيضاء حيث كان لابس ''الجلابة و طاقية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

ســـابقة..مغربي منعوه من دخول فندق بالدارالبيضاء حيث كان لابس ''الجلابة و طاقية''

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 14:29 ســـابقة..مغربي منعوه من دخول فندق بالدارالبيضاء حيث كان لابس الجلابة و طاقية | حوادث و حقوق
ســـابقة..مغربي منعوه من دخول فندق بالدارالبيضاء حيث كان لابس ''الجلابة و طاقية''
عبر شاب مغربي يدعى يقطن بمدينة الدارالبيضاء عن استيائه من تصرف المسؤولين عن فندق مصنف بالدارالبيضاء بعد منعه من الدخول.

شـــوف تيفي:

 عبر شاب مغربي يدعى يقطن بمدينة الدارالبيضاء عن استيائه من تصرف المسؤولين عن فندق مصنف بالدارالبيضاء بعد منعه من الدخول.

 و قال المتحدث حسب ما صرح به لمقربين منه أنه مُنع من ولوج الفندق بسبب ارتدائه الزي التقليدي المتمثل في ''الجلابة المغربية و طاقية تقليدية.

و علق الأخير مستنكرا هذا التصرف عبر حسابه الخاص بالفايسبوك بالقول..'' كان عندي اليوم اجتماع مع شي إخوان، و كأي مغربي جاه البرد كايلبس جلابة و طگية..

ف الوقت لي بغيت ندخل لفندق فكازا تم منعي بداعي أن اللباس المغربي التقليدي يدخل في إطار اللباس الغير محترم و الذي يمنع صاحبه من دخول ''الأماكن العمومية..''

و ختم مهدي كلامه بالقول '' اللباس المغربي الأصيل ولا غير محترم في فندق مغربي بمدينة مغربية.. والله العظيم هزلت..''

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب فندق الجلابة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

بالفيديو.. حريق داخل القطار القادم من مراكش في اتجاه فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حريق داخل القطار القادم من مراكش في اتجاه فاس

عاجل.. العثور على جثة فتاة بالبيضاء والقضية يمكن فيها جريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على جثة فتاة بالبيضاء والقضية يمكن فيها جريمة قتل بشعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 3 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.