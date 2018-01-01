ســـابقة..مغربي منعوه من دخول فندق بالدارالبيضاء حيث كان لابس ''الجلابة و طاقية'' ﻿

عبر شاب مغربي يدعى يقطن بمدينة الدارالبيضاء عن استيائه من تصرف المسؤولين عن فندق مصنف بالدارالبيضاء بعد منعه من الدخول.

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عبر شاب مغربي يدعى يقطن بمدينة الدارالبيضاء عن استيائه من تصرف المسؤولين عن فندق مصنف بالدارالبيضاء بعد منعه من الدخول.

و قال المتحدث حسب ما صرح به لمقربين منه أنه مُنع من ولوج الفندق بسبب ارتدائه الزي التقليدي المتمثل في ''الجلابة المغربية و طاقية تقليدية.

و علق الأخير مستنكرا هذا التصرف عبر حسابه الخاص بالفايسبوك بالقول..'' كان عندي اليوم اجتماع مع شي إخوان، و كأي مغربي جاه البرد كايلبس جلابة و طگية..

ف الوقت لي بغيت ندخل لفندق فكازا تم منعي بداعي أن اللباس المغربي التقليدي يدخل في إطار اللباس الغير محترم و الذي يمنع صاحبه من دخول ''الأماكن العمومية..''

و ختم مهدي كلامه بالقول '' اللباس المغربي الأصيل ولا غير محترم في فندق مغربي بمدينة مغربية.. والله العظيم هزلت..''