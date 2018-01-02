رسميا.. الراقي ينتقل للدوري السعودي ﻿

كشفت تقارير إعلامية ، اليوم الثلاثاء، أن فريق الرائد السعودي توصل لاتفاق نهائي مع عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لتمثيل النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

" شوف سبور "

كشفت تقارير إعلامية ، اليوم الثلاثاء، أن فريق الرائد السعودي توصل لاتفاق نهائي مع عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لتمثيل النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد موقع الكرة السعودية، أن العميد السابق للنسور سيعوض مدافع وسط ميدان البرازيلي ويندر لويز خلال الشطر الثاني من الدوري السعودي، في إشارة إلى أن الراقي ذو 36 سنة سيكون لاعبا أساسيا داخل النادي.

وسبق للراقي أن ودع الجمهور واللاعبين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا : " إذا اقتضت مصلحة الفريق أن أنسحب فسأفعلها دون تردد". موضحا أنه غير نادم على اختياره الرجاء في الفترة المنصرمة.