 العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل ﻿
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العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

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العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 12:48 العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي
العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل
عثرت المصالح الأمنية الإيطالية بمدينة فيرونا، على جثة مغربية مُقطعة لقطع صغيرة بطريقة بشعة نهاية الأسبوع المنصرم.

شوف تيفي

 عثرت المصالح الأمنية الإيطالية بمدينة فيرونا، على جثة مغربية مُقطعة لقطع صغيرة بطريقة بشعة نهاية الأسبوع المنصرم.

 وأمام هذا الأمر، باشرت العناصر الأمنية تحقيقها لفك لغز الجريمة البشعة التي تعرضت لها السيدة المغربية التي كانت تقطن لأزيد من 20 سنة بإيطاليا، حيث يستمع الأمن لأقوال زوجها السابق.

وحسب ما كشفت عنه مواقع مغربية مهتمة بأخبار مغاربة إيطاليا، فإن رجال الأمن أفادوا أن الضحية تم قتلها بداية خنقا ثم تقطيعها بمنشار كهربائي والعمل على نقل أشلائها داخل أكياس والرمي بها من منطقة معروفة بتواجد للحيوانات المفترسة خاصة الخنزير البري.

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دولي شوف تيفي جثة مغربية إيطاليا

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