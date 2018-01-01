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جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 12:41 جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به | سبور
جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به
شددت الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات على ضرورة تعزيز البنيات التحتية، وإنشاء حلبات سباق ببعض المدن تستجيب للمعايير الدولية، لتمكين الشباب المغربي من ممارسة هذا النوع الرياضي في أفضل

شوف سبور: و.م.ع

 شددت الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات على ضرورة تعزيز البنيات التحتية، وإنشاء حلبات سباق ببعض المدن تستجيب للمعايير الدولية، لتمكين الشباب المغربي من ممارسة هذا النوع الرياضي في أفضل الشروط .

 ودعت الجامعة، في توصيات لها عقب جمعها العام السنوي العادي للموسم الرياضي 2017 المنعقد يوم السبت الماضي بمدينة مكناس، مسيري الأندية إلى التعاقد مع مؤطرين مؤهلين لضمان برنامج تكويني مفيد للشباب.

 وذكر بلاغ للجامعة أن السيد محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، أكد، في كلمة بالمناسبة، أن الجامعة، وبفضل دعم ومواكبة شركائها الخواص إلى جانب الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والمؤسسات العمومية، لم تذخر جهدا من أجل تطوير رياضة سباق الدراجات على الصعيد الوطني بل وتعزيز إشعاعها دوليا وقاريا.

 وأضاف، في هذا الصدد، أن الجامعة باشرت تفعيل مجموعة من الأوراش من خلال استراتيجيتها، ما مكن من اكتشاف مواهب واعدة عملت على صقلها وتطوير مستواها الفني بواسطة المشاركات المكثفة والتربصات الهادفة بتنسيق تام ومتواصل مع العصب الوطنية والأندية التي تنتمي إليها.

 وأشار إلى المقاربة التشاركية الناجعة للجامعة، والتي همت التركيز على التكوين والتواصل وتوسيع الممارسة وإدماج جميع كفاءات أسرة الدراجة المغربية.

‫شوف تيفي

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جامعة الدراجات البنيات التحتية الكارثية المغرب

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