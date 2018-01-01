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هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 12:38 هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق
هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة
بعدما انتشر فيديو يوم أمس الإثنين على المواقع التواصلية يظهر من خلاله دهس سيارة لبائع متجول بمدينة طنجة، تبين خلال الساعات الماضية أن البائع المتجول أقدم على رمي نفسه تحت سيارة قائد المقاطعة الــ

شوف تيفي

 بعدما انتشر فيديو يوم أمس الإثنين على المواقع التواصلية يظهر من خلاله دهس سيارة لبائع متجول بمدينة طنجة، تبين خلال الساعات الماضية أن البائع المتجول أقدم على رمي نفسه تحت سيارة قائد المقاطعة الــ 23 التابعة لبني مكادة، عقب عملية توزيع الدكاكين بالأسواق الجديدة التي تم بناؤها لاحتضان الباعة المتجولين .

 وحسب ما كشفت عنه مصادر جهوية، فإن الحادث المذكور، وقع بعدما تجمع عدد كبير من الأشخاص المتضررين من توزيع السلطات المحلية للدكاكين بسوق بئر الشفاء الجديد أمام مقر دائرة مرس الخير ببني مكادة، ليقدم المعني بالأمر على رمي نفسه تحت سيارة القائد احتجاجا منه، مطالبا من الجهات المعنية استفادة شقيقه من دكان بعد خروجه من السجن بعد قضائه لـ 10 سنوات.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي طنجة دهس بائع متجول بني مكادة

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