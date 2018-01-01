الجماهير التطوانية تطالب بإقالة فرتوت خوفا من السقوط للقسم الثاني ﻿

عبرت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق المغرب التطواني لكرة القدم عن تخوفها من السقوط للقسم الوطني الثاني عند نهاية الموسم الكروي الحالي.

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عبرت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق المغرب التطواني لكرة القدم عن تخوفها من السقوط للقسم الوطني الثاني عند نهاية الموسم الكروي الحالي.

وبهذا الخصوص، طالبت مجموعة من الجماهير بإقالة المدرب الحالي للحمامة البيضاء يوسف فرتوت الوافد الجديد على "القلعة التطوانية" نظرا لعدم رؤيتهم لتغيير في النتائج.

وكان المكتب المسير للمغرب التطواني قد تخلى الشهر المنصرم عن خدمات المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة بسبب سوء النتائج المسجلة خلال الشطر الأول من البطولة.

وعبّرت الجماهير عن غضبها الكبير للوضعية الكارثية التي بات يتخبط فيها المغرب التطواني حيث يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط بـ 11 خسارة، و 3 تعادلات، وفوز واحد.