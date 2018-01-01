عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... ﻿

عرفت أطوار جلسة المحاكمين على خلفية أحداث الحسيمة، التي انطلقت يومه الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، طرد الصحفي حميد المهداوي بعدما تدخل بدون إذن من المحكمة.

شـــوف تيفي:

عرفت أطوار جلسة المحاكمين على خلفية أحداث الحسيمة، التي انطلقت يومه الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، طرد الصحفي حميد المهداوي بعدما تدخل بدون إذن من المحكمة.

و صرخ المهداوي بأعلى صوته، حسب ما عاينت "شوف تيفي"، احتجاجا على ضم ملفه إلى ملف أحداث الحسيمة مُعتبرا أن قرار الضم كان قاسي بالنسبة له ،حيث أكد أن لا علاقة له بما يتابع على إثره المتهمون المتابعون في ملف أحداث الحسيمة.

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" قرر رئيس الجلسة بعد ملاسنات حادة بين النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين رفع الجلسة .