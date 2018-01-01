عـــاجل : لأول مرة ''الزفزافي'' يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء أطوار محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جو متوتر بين النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين ، حيث تعرف الجسلة في هذه اللحظات مشادات

"شــوف تيفي":

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء أطوار محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جو متوتر بين النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين ، حيث تعرف الجسلة في هذه اللحظات مشادات كلامية حادة بين الوكيل العام للملك الذي علق في كلمة مطولة على كل المداخلات التي عرفتها الجلسات السابقة.

وتعرف جلسة اليوم الثلاثاء غياب أربع معتقلين من ضمنهم "ناصر الزفزافي" ، حيث أكد الوكيل العام أن هذا الغياب يأتي بدعوى أن الجلسات تكون مطولة ومرهقة بالنسبة إليهم .

هذا وبعد ملاسنات حادة بين النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين قرر رئيس الهيئة التي ثبت في الملف رفع الجلسة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.