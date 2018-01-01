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حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ''ولاد الشعب'' في ثانوية مولاي يوسف بالرباط

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 12:02 حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ولاد الشعب في ثانوية مولاي يوسف بالرباط | بوليتيك
حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ''ولاد الشعب'' في ثانوية مولاي يوسف بالرباط
أكدت مصادر مطلعة لـ''شـوف تيفي'' أن الأمير مولاي الحسن شرع في تلقي دروسه الثانوية في السنة الأولى من الباكالوريا بثانوية مولاي يوسف، وهي من المدارس العمومية التي لها شهرة كبيرة.

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة لـ''شـوف تيفي'' أن الأمير مولاي الحسن شرع في تلقي دروسه الثانوية في السنة الأولى من الباكالوريا بثانوية مولاي يوسف، وهي من المدارس العمومية التي لها شهرة كبيرة.

وسيتلقى ولي العهد، حسب ذات المصادر، بعض الدروس فقط في هذه الثانوية المجاورة لمسجد السنة، واللصيقة بصور القصر الملكي الذي يحيط بحي تواركة في الرباط...وهي من المدارس العريقة التي تأسست في عهد الملك الراحل محمد الخامس، ودرس بها عدد من الأمراء والأميرات، نظرا لأسلوبها التعليمي الذي يجمع بين التعليم الأصيل والمناهج الحديثة، ولأدوارها في إذكاء الروح الوطنية إبان مرحلة الاستعمار، حيث كان عدد من الأمراء والشخصيات الهامة من وزراء وسياسيين ونقابيين وأساتذة جامعيين ومحللين ومفكرين درسوا في هذه الثانوية الشهيرة.

وأضافت المصادر أن ولي العهد مولاي الحسن سيتلقى حصة دراسية واحدة في الأسبوع في هذه الثانوية العريقة، بينما سيتابع بقية الدروس في المدرسة المولوية. وخصص قسم دراسي بثانوية مولاي يوسف يضم عددا من التلاميذ المتفوقين بنفس المؤسسة التعليمية للدراسة رفقة ولي العهد.

 

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