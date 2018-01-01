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نجم أكاير'' بدر كشاني'' يلتحق بمعسكر المنتخب المغربي

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 11:27 نجم أكاير بدر كشاني يلتحق بمعسكر المنتخب المغربي | سبور
نجم أكاير'' بدر كشاني'' يلتحق بمعسكر المنتخب المغربي
انضم بدر كشاني نجم فريق حسنية أكادير، اليوم الثلاثاء، للمنتخب المحلي للمشاركة في المعسكر التدريبي استعدادا لمنافسات كاس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إجراؤها بداية من 14 يناير المقبل.

'' شوف سبور ''

انضم بدر كشاني نجم فريق حسنية أكادير، اليوم الثلاثاء، للمنتخب المحلي للمشاركة في المعسكر التدريبي استعدادا لمنافسات كاس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إجراؤها بداية من 14 يناير المقبل.

ووجه جمال السلامي، مدرب المنتخب المحلي، الدعوة لمهاجم حسنية أكادير، لتغطية الخصاص الذي يعاني منه جراء غياب مجموعة من اللاعبين وتزامنا مع تألقه رفقة فريقه خلال المباريات الأخيرة برسم منافسات البطولة الإحترافية.

ويغيب عن المنتخب المغربي، كل من اللاعب محمد أوناجم وحميد أحداد والمهدي أوبيلا.

وسيجري المنتخب المغربي، مباراة ودية، أمام الكاميرون، الذي حلَت بعثته بالمغرب، الأحد الماضي، للمشاركة في كأس أمم افريقيا للمحليين.

 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي بدر كشاني

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