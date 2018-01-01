المرشح لخلافة حسبان على رأس الرجاء ''علي حمدي'' يُكذب رفض لائحته من طرف المكتب ﻿

قال علي حمدي المرشح لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتوصل بأي إشعار يفيد رفض اللائحة التي تقدم بها لإدارة الفريق من أجل رئاسة النادي.

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

قال علي حمدي المرشح لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتوصل بأي إشعار يفيد رفض اللائحة التي تقدم بها لإدارة الفريق من أجل رئاسة النادي.

واستغرب حمدي في تصريح مقتضب لـ '' شوف سبور''، الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات الفيسبوكية و التي تفيد بإلغاء لائحته، مؤكدا أنه لحدود الساعة فإن المعني بالأمر لاتخاد مثل هذه القرارات غائب عن إدارة المكتب المسير ويقضي عطلة رأس السنة بفرنسا في إشارة إلى سعيد حسبان.

وتابع قائلا :'' اللائحة لي تقدمت بها شرعية مائة بالمائة وحتى لي غادي يلغيها مكاينش في المغرب غائب عن إدارة الفريق''.