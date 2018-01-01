حكومة العثماني تُناقش إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة ﻿

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

شــوف تيفي:

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.