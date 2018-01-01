هــام للمغاربة..عودة التساقطــات المطرية يوم غد الأربعاء بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، خاصة خلال الصباح والليل، مع

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، خاصة خلال الصباح والليل، مع تكون صقيع أو جليد محليا.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة ستعطي الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي وشمال منطقة الغرب وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات الشمالية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية مع زوابع رملية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية من القطاع الغربي عموما بباقي المناطق.