 هــام للمغاربة..عودة التساقطــات المطرية يوم غد الأربعاء بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها | حوادث و حقوق

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... | بوليتيك

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده...

الجزائر تسحب الحيوانات من عملتها | دولي

الجزائر تسحب الحيوانات من عملتها

عـــاجل : لأول مرة الزفزافي يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف | بوليتيك

عـــاجل : لأول مرة ''الزفزافي'' يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف

حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ولاد الشعب في ثانوية مولاي يوسف بالرباط | بوليتيك

حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ''ولاد الشعب'' في ثانوية مولاي يوسف بالرباط

عــاجل: بوطا تفركعات فــكازا | حوادث و حقوق

عــاجل: بوطا تفركعات فــكازا

بالفيديو..فالزنقة و قدام الناس..قتلها بالعصى فقنيطرة | بووز

بالفيديو..فالزنقة و قدام الناس..قتلها بالعصى فقنيطرة

باي باي 2017.. مرحى 2018

هــام للمغاربة..عودة التساقطــات المطرية يوم غد الأربعاء بهذه المناطق

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 10:31 هــام للمغاربة..عودة التساقطــات المطرية يوم غد الأربعاء بهذه المناطق | مجتمع
هــام للمغاربة..عودة التساقطــات المطرية يوم غد الأربعاء بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، خاصة خلال الصباح والليل، مع

شـــوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، خاصة خلال الصباح والليل، مع تكون صقيع أو جليد محليا.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة ستعطي الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي وشمال منطقة الغرب وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات الشمالية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية مع زوابع رملية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية من القطاع الغربي عموما بباقي المناطق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب عودة التساقطات الأربعاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..هذا هو أولد مولود مغربي في سنة 2018 | مجتمع

بالصور..هذا هو أولد مولود مغربي في سنة 2018

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة | مجتمع

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة

صور أشهر كوبل في المغرب يتبادلان القبل ليلة رأس السنة تشعل الفيسبوك | مجتمع

صور أشهر كوبل في المغرب يتبادلان القبل ليلة رأس السنة تشعل الفيسبوك

حصري..هذه هي الحقيقة الكاملة الخاصة بسيدة حامل منذ 9 سنوات بأزرو | مجتمع

حصري..هذه هي الحقيقة الكاملة الخاصة بسيدة حامل منذ 9 سنوات بأزرو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لأول مرة سهرة فنية للشاب خالد بدون نساء بالسعودية‎ | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

بالفيديو..لأول مرة سهرة فنية للشاب خالد بدون نساء بالسعودية‎

في حوار مطول بالإيطالية..المغربي بن عطية يرد على عنصرية الجماهير الإيطالية بهذه الطريقة‎ | قنوات أخرى

في حوار مطول بالإيطالية..المغربي بن عطية يرد على عنصرية الجماهير الإيطالية بهذه الطريقة‎

بالفيديو ..الزفزافي يغيب عن محاكمة أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو ..الزفزافي يغيب عن محاكمة أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

بالفيديو..الميلودي يفضح حسبان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الميلودي يفضح حسبان‎

﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي
منذ 28 دقيقة

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها | حوادث و حقوق

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... | بوليتيك

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده...

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.