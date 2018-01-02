بعد توقف البطولة.. هذا ما قام به بنحليب لإقناع غاريدو والجماهير الرجاوية ﻿

استغل المهاجم الرجاوي محمود بنحليب فترة توقف البطولة الوطنية الإحترافية، من أجل الإستعداد بشكل كبير للشطر الثاني، وذلك بالتمرن رفقة بعض أصدقائه بأحد صالات الرياضة الشعبية.

شوف تيفي

استغل المهاجم الرجاوي محمود بنحليب فترة توقف البطولة الوطنية الإحترافية، من أجل الإستعداد بشكل كبير للشطر الثاني، وذلك بالتمرن رفقة بعض أصدقائه بأحد صالات الرياضة الشعبية.

ونشر بنحليب، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام تدوينة قال فيها « رفقة مدربين مخضرمين، نبيل وابراهيم، إنها فرصة سعيدة للحضور للدروس التي تقدمانها، بالرغم من توقف البطولة، إلا أنني أسعى لتقديم الأفضل خلال الشطر الثاني لأقنع المدرب والجماهير الرجاوية ».

وتفاعل مجموعة من متتعبي بنحليب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي مع منشوره متمنيين له حظا موفقا في قادم المباريات رفقة الرجاء البيضاوي.