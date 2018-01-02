 بعد توقف البطولة.. هذا ما قام به بنحليب لإقناع غاريدو والجماهير الرجاوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها | حوادث و حقوق

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... | بوليتيك

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده...

الجزائر تسحب الحيوانات من عملتها | دولي

الجزائر تسحب الحيوانات من عملتها

عـــاجل : لأول مرة الزفزافي يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف | بوليتيك

عـــاجل : لأول مرة ''الزفزافي'' يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف

حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ولاد الشعب في ثانوية مولاي يوسف بالرباط | بوليتيك

حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ''ولاد الشعب'' في ثانوية مولاي يوسف بالرباط

عــاجل: بوطا تفركعات فــكازا | حوادث و حقوق

عــاجل: بوطا تفركعات فــكازا

بالفيديو..فالزنقة و قدام الناس..قتلها بالعصى فقنيطرة | بووز

بالفيديو..فالزنقة و قدام الناس..قتلها بالعصى فقنيطرة

باي باي 2017.. مرحى 2018

بعد توقف البطولة.. هذا ما قام به بنحليب لإقناع غاريدو والجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 10:15 بعد توقف البطولة.. هذا ما قام به بنحليب لإقناع غاريدو والجماهير الرجاوية | سبور
بعد توقف البطولة.. هذا ما قام به بنحليب لإقناع غاريدو والجماهير الرجاوية
استغل المهاجم الرجاوي محمود بنحليب فترة توقف البطولة الوطنية الإحترافية، من أجل الإستعداد بشكل كبير للشطر الثاني، وذلك بالتمرن رفقة بعض أصدقائه بأحد صالات الرياضة الشعبية.

شوف تيفي

 استغل المهاجم الرجاوي محمود بنحليب فترة توقف البطولة الوطنية الإحترافية، من أجل الإستعداد بشكل كبير للشطر الثاني، وذلك بالتمرن رفقة بعض أصدقائه بأحد صالات الرياضة الشعبية.

 ونشر بنحليب، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام تدوينة قال فيها « رفقة مدربين مخضرمين، نبيل وابراهيم، إنها فرصة سعيدة للحضور للدروس التي تقدمانها، بالرغم من توقف البطولة، إلا أنني أسعى لتقديم الأفضل خلال الشطر الثاني لأقنع المدرب والجماهير الرجاوية ».

 وتفاعل مجموعة من متتعبي بنحليب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي مع منشوره متمنيين له حظا موفقا في قادم المباريات رفقة الرجاء البيضاوي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبور شوف تيفي بنحليب البطولة الوطنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا.. الراقي ينتقل للدوري السعودي | سبور

رسميا.. الراقي ينتقل للدوري السعودي

انطلاق تداريب المنتخب الوطني للاعبين المحليين استعدادا لـالشان | سبور

انطلاق تداريب المنتخب الوطني للاعبين المحليين استعدادا لـ''الشان''

جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به | سبور

جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به

الجماهير التطوانية تطالب بإقالة فرتوت خوفا من السقوط للقسم الثاني | سبور

الجماهير التطوانية تطالب بإقالة فرتوت خوفا من السقوط للقسم الثاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لأول مرة سهرة فنية للشاب خالد بدون نساء بالسعودية‎ | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..لأول مرة سهرة فنية للشاب خالد بدون نساء بالسعودية‎

في حوار مطول بالإيطالية..المغربي بن عطية يرد على عنصرية الجماهير الإيطالية بهذه الطريقة‎ | قنوات أخرى

في حوار مطول بالإيطالية..المغربي بن عطية يرد على عنصرية الجماهير الإيطالية بهذه الطريقة‎

بالفيديو ..الزفزافي يغيب عن محاكمة أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو ..الزفزافي يغيب عن محاكمة أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

بالفيديو..الميلودي يفضح حسبان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الميلودي يفضح حسبان‎

﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي
منذ 30 دقيقة

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها | حوادث و حقوق

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... | بوليتيك

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده...

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.