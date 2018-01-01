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أعمال شغب وحرق نحو ألف سيارة بفرنسا

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 09:16 أعمال شغب وحرق نحو ألف سيارة بفرنسا | دولي
أعمال شغب وحرق نحو ألف سيارة بفرنسا
قالت السلطات الفرنسية إن أكثر من ألف سيارة تعرضت للحرق خلال أعمال شغب شهدتها البلاد ليلة رأس السنة الميلادية، بينما اعتقلت الشرطة نحو 500 مشتبه به.

شـــوف تيفي:

قالت السلطات الفرنسية إن أكثر من ألف سيارة تعرضت للحرق خلال أعمال شغب شهدتها البلاد ليلة رأس السنة الميلادية، بينما اعتقلت الشرطة نحو 500 مشتبه به.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان مساء أمس الاثنين، أن عدد السيارات التي أحرقت ليلة رأس السنة ارتفع من 935 سيارة العام الماضي إلى 1031 سيارة هذا العام، في حين ارتفع عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب من 456 العام الماضي إلى 510 موقوفين هذا العام.

كما تعرض شرطي وشرطية لضرب مبرح في الضاحية الشرقية للعاصمة باريس على أيدي حشد كبير كان يشارك في حفلة بمناسبة العام الجديد.

يذكر أن السلطات الفرنسية نشرت نحو 140 ألف عنصر أمن في عموم أنحاء البلاد لضمان سلامة المحتفلين بحلول العام الجديد.

 

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