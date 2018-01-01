المدرب السابق للوداد يحل بالمغرب للتتويج باللقب ﻿

قال سباستيان دوسابر مدرب المنتخب الأوغندي المحلي لكرة القدم، أنه سيحل بالمغرب للمنافسة على لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين يوم الخميس المقبل لخوض آخر استعداداته بمدينة الرباط.

'' شوف سبور''

قال سباستيان دوسابر مدرب المنتخب الأوغندي المحلي لكرة القدم، أنه سيحل بالمغرب للمنافسة على لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين يوم الخميس المقبل لخوض آخر استعداداته بمدينة الرباط.

وأوضح المدرب السابق للوداد، في تصريح إعلامي، أنه يسعى للظهور بقوة في المسابقة وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة في المواجهة الأولى أمام زامبيا بمدينة مراكش ثم التحضير لمباريات تصفيات كأس إفريقيا 2019 رفقة المنتخب الأول لأوغندا .

وسبق لدوسابر أن درب فريق الوداد الرياضي مطلع الموسم الماضي ليرحل في تجربة تدريبية بالدوري المصري مع فريق الاسماعيلي قبل أن يغير وجهته نحو تدريب منتخب أوغندا.