أمسكان ل ''شوف تيفي''موعد التعديل الحكومي لم يحن بعد وتعيين مديرة عامة بالنيابة على رأس OFPPT يوحي بأن الأمور قد تعود لسابق عهدها ﻿

أكد قيدوم حزب الحركة الشعبية سعيد أمسكان في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن الإنتظار سيد الموقف بخصوص مسألة التعديل الحكومي المرتقب،

شـــوف تيفي:

أكد قيدوم حزب الحركة الشعبية سعيد أمسكان في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن الإنتظار سيد الموقف بخصوص مسألة التعديل الحكومي المرتقب، معتبرا أن الأمين العام للحزب امحند لعنصر قام بما يجب القيام به وتَقدم لرئيس الحكومة بلائحة الأسماء المرشحة لتعويض المسؤولين الحكوميين المقالين بإسم الحركة الشعبية خلال الأسبوع الأول الذي تلى لحظة الإعفاء الملكي لبعض الوزراء، لكن موعد إجراء هذا التعديل ''يبدو أنه لم يحن بعد'' يؤكد أمسكان.

وأوضح قيادي حزب السنبلة في تصريحه ل ''شوف تيفي'' أن إقدام رئيس الحكومة أمس الإثنين على تكليف الكاتبة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بإدارة مهام المكتب من موقع مديرة بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد خلفا للعربي بن الشيخ، يوحي ربما بأن هناك توجه لعودة الأمور إلى سابق عهدها قبل إحداث كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، مع العلم أن الوزير الحركي المقال كان يشغل منصب كاتب دولة ومدير هذه المؤسسة العمومية في الوقت ذاته، يوضح مصدرنا بحزب الحركة الشعبية.

تصريح قيادي آخر بحزب التقدم والإشتراكية ل ''شوف تيفي'' ذهب أبعد من ذلك في قراءته لخطوة العثماني، وذلك حينما أشار إلى أن تكليف مديرة بالنيابة على رأس مؤسسة التكوين المهني إلى حين تعيين مدير جديد خلفا لابن الشيخ، معناه أن موعد التعديل الحكومي سيطول أسابيع إضافية، باعتبار أن المدير الجديد سيكون بالضرورة هو كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، يبرز مصدرنا التقدمي الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

ويذكر أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة في هذا الصدد، لم تهم فقط تعيين لبنى اطريشا مديرة بالنيابة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بل طالت أيضاً تعويض علي الفاسي الفهري بعبد الرحيم الحافظي على رأس المكتب الوطني للماء والكهرباء من موقع مدير بالنيابة، علما أن الحافظي يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن.

كما تجدر الإشارة إلى أن مبادرة سعد الدين العثماني بإجراء هذا التعيين الذي حضي بموافقة ملكية، تأتي في سياق الجدل الدائر حول دوافع وأسباب التأخر الحاصل في أجرأة التعديل الحكومي بعد مضي أزيد من شهرين على حدث الزلزال السياسي الذي أطاح بأربعة وزراء، وهو الجدل الذي احتدم بقوة بعد الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة التي قلل فيها من وزن حليفه التقدمي داخل مكونات الأغلبية، وذلك في تصريح أعطى الإنطباع بأن هناك توجه نحو الإستغناء عن حزب علي يعتة.