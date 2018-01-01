 مثير.. فرتوت يحدث ثورة داخل المغرب التطواني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها | حوادث و حقوق

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... | بوليتيك

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده...

الجزائر تسحب الحيوانات من عملتها | دولي

الجزائر تسحب الحيوانات من عملتها

عـــاجل : لأول مرة الزفزافي يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف | بوليتيك

عـــاجل : لأول مرة ''الزفزافي'' يغيب عن محاكمة معتقلي أحداث الريف

حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ولاد الشعب في ثانوية مولاي يوسف بالرباط | بوليتيك

حصــري:الأمير مولاي الحسن يدرس مع ''ولاد الشعب'' في ثانوية مولاي يوسف بالرباط

عــاجل: بوطا تفركعات فــكازا | حوادث و حقوق

عــاجل: بوطا تفركعات فــكازا

بالفيديو..فالزنقة و قدام الناس..قتلها بالعصى فقنيطرة | بووز

بالفيديو..فالزنقة و قدام الناس..قتلها بالعصى فقنيطرة

باي باي 2017.. مرحى 2018

مثير.. فرتوت يحدث ثورة داخل المغرب التطواني

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 06:35 مثير.. فرتوت يحدث ثورة داخل المغرب التطواني | سبور
مثير.. فرتوت يحدث ثورة داخل المغرب التطواني
كشف يوسف فرتوت مدرب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، عن وضع 11 لاعبا في لائحة اللاعبيين غير المرغوب فيهم رفقة المجموعة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

'' شوف سبور''

كشف يوسف فرتوت مدرب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، عن وضع 11 لاعبا في لائحة اللاعبيين غير المرغوب فيهم رفقة المجموعة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد فرتوت مباشرة بعد هزيمته أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة الأخيرة من الشطر الأول لمنافسات البطولة الاحترافية، أنه قلص اللائحة إلى 7 لاعبين بتنسيق مع إدارة المكتب المسير بسبب الأزمة المالية التي يمر منها الفريق، مؤكدا على ضرورة التعاقد مع أربعة لاعبين لإنقاذ الفريق التطواني من النزول إلى القسم الثاني.

ومعلوم أن فريق المغرب التطواني أنهى الشطر الأول محتلا الرتبة الأخيرة برصيد 6 نقاط من مجموع فوز واحد وثلاث تعادلات و11 هزيمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المغرب التطواني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا.. الراقي ينتقل للدوري السعودي | سبور

رسميا.. الراقي ينتقل للدوري السعودي

انطلاق تداريب المنتخب الوطني للاعبين المحليين استعدادا لـالشان | سبور

انطلاق تداريب المنتخب الوطني للاعبين المحليين استعدادا لـ''الشان''

جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به | سبور

جامعة سباق الدراجات تدخل على خط البنيات التحتية للمغرب وهذا ما طالبت به

الجماهير التطوانية تطالب بإقالة فرتوت خوفا من السقوط للقسم الثاني | سبور

الجماهير التطوانية تطالب بإقالة فرتوت خوفا من السقوط للقسم الثاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لأول مرة سهرة فنية للشاب خالد بدون نساء بالسعودية‎ | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..لأول مرة سهرة فنية للشاب خالد بدون نساء بالسعودية‎

في حوار مطول بالإيطالية..المغربي بن عطية يرد على عنصرية الجماهير الإيطالية بهذه الطريقة‎ | قنوات أخرى

في حوار مطول بالإيطالية..المغربي بن عطية يرد على عنصرية الجماهير الإيطالية بهذه الطريقة‎

بالفيديو ..الزفزافي يغيب عن محاكمة أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو ..الزفزافي يغيب عن محاكمة أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

بالفيديو..الميلودي يفضح حسبان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الميلودي يفضح حسبان‎

﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل | دولي
منذ 31 دقيقة

العثور على جثة مغربية مقطعة بإيطاليا وهذه التفاصيل

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها | حوادث و حقوق

عــاجل:فيديو جنسي صــادم يٌنــهي حياة أم ببرشيد وهذا ما اكتشفته في حاسوب ابنتها

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة | حوادث و حقوق

هذه حقيقة دهس بائع متجول بسيارة قائد مقاطعة طنجة

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده... | بوليتيك

عــاجل: المهداوي يصرخ في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وبعد الفوضى التي خلفها قاضي الجلسة يطرده...

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.