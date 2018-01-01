مثير.. فرتوت يحدث ثورة داخل المغرب التطواني ﻿

كشف يوسف فرتوت مدرب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، عن وضع 11 لاعبا في لائحة اللاعبيين غير المرغوب فيهم رفقة المجموعة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

'' شوف سبور''

كشف يوسف فرتوت مدرب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، عن وضع 11 لاعبا في لائحة اللاعبيين غير المرغوب فيهم رفقة المجموعة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد فرتوت مباشرة بعد هزيمته أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة الأخيرة من الشطر الأول لمنافسات البطولة الاحترافية، أنه قلص اللائحة إلى 7 لاعبين بتنسيق مع إدارة المكتب المسير بسبب الأزمة المالية التي يمر منها الفريق، مؤكدا على ضرورة التعاقد مع أربعة لاعبين لإنقاذ الفريق التطواني من النزول إلى القسم الثاني.

ومعلوم أن فريق المغرب التطواني أنهى الشطر الأول محتلا الرتبة الأخيرة برصيد 6 نقاط من مجموع فوز واحد وثلاث تعادلات و11 هزيمة.