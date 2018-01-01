مثـــير وبالـفيديو ..فيديو نادر وغريب يظهر منشآت على سـطح القمر ﻿

فـي سابقة من نوعهــا بث موقع إحدى القنوات ''اليوتيوبية'' فيديو نوعه نادر وغريب، تظهر فيه ''منشآت'' بناء هندسي على أديم القمر، أثناء هبوط إحدى مركبات برنامج Apollo الأميركي على سطحه، وأثار بعرضه جدلا وصل

''شــوف تيفي''

فـي سابقة من نوعهــا بث موقع إحدى القنوات ''اليوتيوبية'' فيديو نوعه نادر وغريب، تظهر فيه ''منشآت'' بناء هندسي على أديم القمر، أثناء هبوط إحدى مركبات برنامج Apollo الأميركي على سطحه، وأثار بعرضه جدلا وصل صداه إلى ''العربية.نت'' وعدد من وسائل الإعلام الدولية، فعرضته بدورها في مواقعها أمس السبت، منها صحيفة ''ديلي ستار'' البريطانية.

وفــي هذا الصدد لم يذكر موقع قناة UFOmania المهتم بغرائب الفضاء، شيئا عن مصدر الفيديو، ولا عن أي مركبة ظهرت معها المنشآت أثناء هبوطها على سطح الجرم الأقرب في الفضاء من الأرض، الا أن الموقع، شرح بأن ما يظهر في الفيديو قد يكون بقايا مستعمرة أقامتها على القمر حضارة كونية من خارج الأرض، وهي ''منشآت'' تبدو كبيرة ومنسقة البناء.

هـــذا ومن يتأمل في الشريط، سيلاحظ مشكلة تقنية صعبة التفسير، هي خلو تلك ''المباني'' من ظلالها على الأديم القمري، والناتجة عن انعكاس أشعة الشمس التي جعلت ظلال الصخور والتلال والمنعرجات تبدو واضحة للعيان، مع أن بعضها أصغر حجما بكثير من ''البناء'' الهندسي نفسه. كما أنها بلون سطح القمر تماما.