غريب... شاب أقدم على قتل فردين من عائلته قربانا للشيطان ﻿

في واقعة غريبة، أقدم شاب من زيمبابوي على القيام بجريمة قتل، واعترف بتقديم فردين من عائلته كقربان للشيطان، وكان ينوي تقديم المزيد من القرابين.

شوف تيفي:

في واقعة غريبة، أقدم شاب من زيمبابوي على القيام بجريمة قتل، واعترف بتقديم فردين من عائلته كقربان للشيطان، وكان ينوي تقديم المزيد من القرابين.

وحسب ما جاء في موقع سبوتنيك، نقلا عن وسائل إعلام في زيمبابوي، فإن الشاب أكد أنه أقدم على هذا الأمر امتثالا لما أسماه ''قوى مجهولة''.

وأوضح الشاب أنه من عبدة الشيطان، معترفا بتضحيته بفردين من عائلته رغبة في دمائهما تقربا للشيطان.

نفس الموقع ذكر أن والدة الشاب اطلعت على كتاب يضم أسماء أشخاص ينوي التضحية بهم من العائلة، بمن فيهم اسم والدته على رأس القائمة، الشيء الذي جعل الأم تقرر الإبلاغ عنه.