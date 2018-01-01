هذا ما تقرر بخصوص زواج زينة وأحمد عز ﻿

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، يقضي بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، وذلك بعد أن تنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مبلغ مقدم الصداق الذي حصلت عليه في عقد الزواج العرفي.

''شوف تيفي''

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، يقضي بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، وذلك بعد أن تنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مبلغ مقدم الصداق الذي حصلت عليه في عقد الزواج العرفي.

وكتبت زينة في تدوينتها على صفحتها بالفيسبوك: '' أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر حكمها النهائى فى الدعوى المقامة من الفنانة زينة، وتطلب فيها الخلع من زوجها الفنان أحمد عز، وذلك بعدما تم إثبات الزواج بينهما''.

وكشفت وسائل إعلام مصرية بأن معتز الدكر محامي زينة، قال إنهم بصدد رفع دعاوي قضائية أخرى على أحمد عز ومنها نفقة التوأم.