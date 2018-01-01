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يا ربي السلامة.. مجزرة : قاصر قتل والده وأخته بالقرطاس

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 02:20 يا ربي السلامة.. مجزرة : قاصر قتل والده وأخته بالقرطاس | دولي
يا ربي السلامة.. مجزرة : قاصر قتل والده وأخته بالقرطاس
قال مدعون أمريكيون يومه الاثنين إن الشرطة اعتقلت فتى عمره 16 عاما يشتبه بقتله أربعة أشخاص بينهم والداه وأخته ببندقية في منزلهم بولاية نيوجيرزي الأمريكية عشية العام الجديد، وذلك حسب ما كشفت عنه

''شوف تيفي''

 قال مدعون أمريكيون يومه الاثنين إن الشرطة اعتقلت فتى عمره 16 عاما يشتبه بقتله أربعة أشخاص بينهم والداه وأخته ببندقية في منزلهم بولاية نيوجيرزي الأمريكية عشية العام الجديد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.

وأكدت الوكالة بأن مكتب مدعي مقاطعة مونماوث، قال في بيان إن ضباطا من شرطة لونج برانش ومكتب قائد شرطة مقاطعة مونماوث انتقلوا إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ قبيل منتصف الليل ووجدوا الضحايا.

وأضاف البيان أن المشتبه به الذي لم يكشف النقاب عن هويته اعتقل في المنزل دون مقاومة، وحددت السلطات أن القتلى هم ستيفن كولوجي''44 عاما''، والد المشتبه به، وأمه ليندا كولوجي''42 عاما'' وأخته بريتاني كولوجي''18 عاما'' وماري شولتز''70 عاما'' وهي من أصدقاء العائلة.

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