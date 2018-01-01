خارجية روسيا: أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف إثارة زعزعة الاستقرار مرفوض ﻿

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته تعليقا على الاحتجاجات المعارضة التي تعم إيران منذ 5 أيام، أن أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف إثارة زعزعة الاستقرار في البلاد مرفوض، مؤكدة أن''هذه القضية

شوف تيفي:

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته تعليقا على الاحتجاجات المعارضة التي تعم إيران منذ 5 أيام، أن أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف إثارة زعزعة الاستقرار في البلاد مرفوض، مؤكدة أن''هذه القضية شأن داخلي لإيران، ونعرب عن أملنا في ألا تتطور الأوضاع وفقا لسيناريو العنف وسفك الدماء''.

ووفق ما نشره موقع قناة ''روسيا اليوم'' فإن إيران تشهد منذ 5 أيام مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الأشخاص وبدأت من مدينة مشهد، التي تعد مركزا دينيا مهما في البلاد، لتتوسع لاحقا إلى العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى تنديدا بالغلاء والفساد والسياسات الحكومية الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس الحالي، حسن روحاني.

نفس المصادر أكدت أن السلطات الإيرانية سبق وأعلنت عبر التلفزيون مقتل 12 شخصا نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مختلف مدن البلاد، إلا أن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن عدد القتلى يتجاوز الرقم المعلن.

وأكدت الحكومة أن الشرطة اعتقلت مآت المحتجين منذ اندلاع الاضطرابات، منهم 200 في العاصمة وأكثر من 50 في مشهد، متهمة مجموعات من المتظاهرين باللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة.