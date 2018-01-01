حصري..رجال الحموشي يسقطون أهم حراك في الشمال ﻿

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علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، بمدينة المضيق، تمكنت في الساعات الأولى من يومه الإثنين، من إيقاف مبحوث عنه داخل ملهى ليلي، نظرا لتورطه في العديد من العمليات الخاصة بالهجرة غير

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، بمدينة المضيق، تمكنت في الساعات الأولى من يومه الإثنين، من إيقاف مبحوث عنه داخل ملهى ليلي، نظرا لتورطه في العديد من العمليات الخاصة بالهجرة غير الشرعية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية تفيد بأن المعني بالأمر، يتواجد داخل ملهى ليلي للاحتفال بليلة رأس السنة، لتتحرك عناصر الأمن التي تمكنت من إيقافه، قبل تسليمه لولاية أمن تطوان.

وأشار ذات المصدر أن المعني بالأمر، صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث بسبب تورطه في تسهيل هجرة مغاربة وأفارقة جنوب الصحراء إلى داخل مدينة سبتة المحتلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية المضيق الملهى الليلي

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