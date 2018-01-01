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الحمـــاق هــذا..''بشــار الأســد'' يعيــن وزراء جــددا في سوريا

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 01:09 الحمـــاق هــذا..بشــار الأســد يعيــن وزراء جــددا في سوريا | دولي
الحمـــاق هــذا..''بشــار الأســد'' يعيــن وزراء جــددا في سوريا
عين الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين العماد علي عبدالله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة، وزيرا للدفاع خلفا للعماد فهد الجاسم الفريج، وعين الأسد أيضا وزيرين جديدين للصناعة والاعلام.

''شــوف تيفي''

عين الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين العماد علي عبدالله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة، وزيرا للدفاع خلفا للعماد فهد الجاسم الفريج، وعين الأسد أيضا وزيرين جديدين للصناعة والاعلام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا'' أن ''الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيرا للاعلام''.

وهذه هي المرة الثالثة التي يعين فيها الأسد وزيرا جديدا للدفاع منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011، وكان الفريج (67 عاما ) عين في العام 2012 بعد مقتل وزير الدفاع وقتها داوود راجحة في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق وأسفر أيضا عن مقتل قادة آخرين، وجرى حينها تعيين أيوب رئيسا لهيئة الأركان ليخلف الفريج.

وجدير بالذكر أن أيوب من مواليد محافظة اللاذقية الساحلية في العام 1952، بحسب موقع وزارة الدفاع السورية. انتسب إلى الكلية الحربية في العام 1971 وتدرج بالرتب إلى أن رقي إلى رتبة عميد في العام 2012.

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