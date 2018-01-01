 البطولة الاحترافية و ضعف الحس التهديفي للاعبين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحمـــاق هــذا..بشــار الأســد يعيــن وزراء جــددا في سوريا | دولي

الحمـــاق هــذا..''بشــار الأســد'' يعيــن وزراء جــددا في سوريا

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice | بووز

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة

أحد المشجعين دخل أرضية الملعب للبحث عن رونالدينهو فلم يجده / شوفو المفاجأة في أخر الفيديو | بووز

أحد المشجعين دخل أرضية الملعب للبحث عن رونالدينهو فلم يجده / شوفو المفاجأة في أخر الفيديو

عاجل وجد مؤلم..فتاة نتاحرات وشعلات في راسها العافية بمريرت | حوادث و حقوق

عاجل وجد مؤلم..فتاة نتاحرات وشعلات في راسها العافية بمريرت

كمين محكم يسقط أحد أهم تجار المخدرات القوية بتطوان | حوادث و حقوق

كمين محكم يسقط أحد أهم تجار المخدرات القوية بتطوان

عاجل..مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص في إيران | دولي

عاجل..مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص في إيران

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة | مجتمع

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة

باي باي 2017.. مرحى 2018

البطولة الاحترافية و ضعف الحس التهديفي للاعبين

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 00:55 البطولة الاحترافية و ضعف الحس التهديفي للاعبين | سبور
البطولة الاحترافية و ضعف الحس التهديفي للاعبين
عرفت البطولة الاحترافية لكرة القدم، غياب المهاجم الموهوب القادر على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي نظرا لضعف الأهداف المسجلة في الشطر الأول من منافسات البطولة.

'' شوف سبور''

عرفت البطولة الاحترافية لكرة القدم، غياب المهاجم الموهوب القادر على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي نظرا لضعف الأهداف المسجلة في الشطر الأول من منافسات البطولة.

واحتل المهدي النغمي مهاجم فريق اتحاد طنجة، الرتبة الأولى في بطولة الخريف برصيد 8 نقاط، علما أن معظم الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل حول القيمة الحقيقية للمهاجمين المغاربة في البطولة الاحترافية.

وبالنسبة لباقي المهاجمين فقد تقاسم محسن ياجور مهاجم الرجاء الرتبة الثانية برصيد 7 أهداف رفقة جلال الداودي لاعب حسنية أكادير في حين احتل بلال المغربي من الدفاع الجديدي برصيد 6 نقاط.

ويبقى الرقم القياسي الذي حققه محمد البوساتي اللاعب السابق للنادي القنيطري صامدا لأزيد من 34 سنة، بواقع 27 هدفا في الموسم الواحد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب البطولة الدوري المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عملية جراحية تكلل بالنجاح للاعب حسنية أكادير | سبور

عملية جراحية تكلل بالنجاح للاعب حسنية أكادير

الركراكي يحسم في الميركاتو الشتوي للفتح الرباطي | سبور

الركراكي يحسم في الميركاتو الشتوي للفتح الرباطي

بالفيديو.. خافيير تيباس يكشف عن أسباب نجاح الدوري الإسباني | سبور

بالفيديو.. خافيير تيباس يكشف عن أسباب نجاح الدوري الإسباني

الريال يسعى لإغراء تشيلسي بعرض خيالي للفوز بمهاجمه هازارد | سبور

الريال يسعى لإغراء تشيلسي بعرض خيالي للفوز بمهاجمه هازارد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تمويلات خارجية تورط بنكيران‎‎ | شوف الصحافة
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. تمويلات خارجية تورط بنكيران‎‎

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الزيادة في أسعار الكارو بالمغرب مع بداية السنة الجديدة : شوفو ردة فعل بعض المدمنين على التدخين

بالفيديو..في إطار هشتاغ نفرحو ولاد بلادنا:كاميرا قناة شوف تيفي تحضر لحظة احتفال أطفال متشردين بفاس بالبوناني | خارج البلاطو

بالفيديو..في إطار هشتاغ نفرحو ولاد بلادنا:''كاميرا قناة شوف تيفي تحضر لحظة احتفال أطفال متشردين بفاس بالبوناني''

﻿

آخر المستجدات

الحمـــاق هــذا..بشــار الأســد يعيــن وزراء جــددا في سوريا | دولي
منذ 5 دقائق

الحمـــاق هــذا..''بشــار الأســد'' يعيــن وزراء جــددا في سوريا

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice | بووز

بالفيديو.. إندهاش كاظم الساهر من صوت سيف بو حمدان في the voice

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.