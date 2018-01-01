البطولة الاحترافية و ضعف الحس التهديفي للاعبين ﻿

عرفت البطولة الاحترافية لكرة القدم، غياب المهاجم الموهوب القادر على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي نظرا لضعف الأهداف المسجلة في الشطر الأول من منافسات البطولة.

'' شوف سبور''

عرفت البطولة الاحترافية لكرة القدم، غياب المهاجم الموهوب القادر على تحطيم الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي نظرا لضعف الأهداف المسجلة في الشطر الأول من منافسات البطولة.

واحتل المهدي النغمي مهاجم فريق اتحاد طنجة، الرتبة الأولى في بطولة الخريف برصيد 8 نقاط، علما أن معظم الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل حول القيمة الحقيقية للمهاجمين المغاربة في البطولة الاحترافية.

وبالنسبة لباقي المهاجمين فقد تقاسم محسن ياجور مهاجم الرجاء الرتبة الثانية برصيد 7 أهداف رفقة جلال الداودي لاعب حسنية أكادير في حين احتل بلال المغربي من الدفاع الجديدي برصيد 6 نقاط.

ويبقى الرقم القياسي الذي حققه محمد البوساتي اللاعب السابق للنادي القنيطري صامدا لأزيد من 34 سنة، بواقع 27 هدفا في الموسم الواحد.