عملية جراحية تكلل بالنجاح للاعب حسنية أكادير ﻿

خاض المهدي أوبيلا لاعب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة يوم الجمعة الماضي بمدينة الدار البيضاء بعد تعرضه لإصابة بليغة خلال مباراته الأخيرة أمام فريق الوداد

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خاض المهدي أوبيلا لاعب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة يوم الجمعة الماضي بمدينة الدار البيضاء بعد تعرضه لإصابة بليغة خلال مباراته الأخيرة أمام فريق الوداد البيضاوي.

وكشفت تقارير إعلامية، أن العلمية الجراحية اجريت تحت إشراف الدكتور عبد الرزاق هيفتي مشيرة إلى أن اللاعب اوبيلا سيستأنف حصصه التدريبية رفقة المجموعة بعد بضعة أسابيع حين استكمال تأهيله الطبي.

ومعلوم أن فريق حسنية أكادير قد حقق لقب بطولة الخريف، باحتلاله الرتبة الاولى في ترتيب البطولة الإحترافية برصيد 29 نقطة.