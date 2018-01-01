الركراكي يحسم في الميركاتو الشتوي للفتح الرباطي ﻿

قرر وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، الاعتماد فقط على لاعبيه خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية دون التفكير في استقطاب لاعبين جدد في الميركاتو الشتوية.

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قرر وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، الاعتماد فقط على لاعبيه خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية دون التفكير في استقطاب لاعبين جدد في الميركاتو الشتوية.

وأكد الركراكي في تصريحات إعلامية، أنه يتوفر على لاعبين في مستوى جيد لهم القدرة على المنافسة وإنهاء البطولة بنتائج جيدة، معبرا عن سعادته لاحتلال الرتبة الخامسة برصيد 25 نقطة.

ومن جهة أخرى، منح اللاعب السابق للمنتخب المغربي ومدرب الفتح الرباطي 11 يوما من الراحة للاعبيه قبلاستئناف التداريب استعدادا للعودة إلى الواجهة.

وجدير بالذكر أن فريق الفتح الرياضي حقق فوزا مهما يوم السبت الماضي، على حساب سريع واد زم بهدف نظيف، لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة الاحترافية.