بالفيديو.. خافيير تيباس يكشف عن أسباب نجاح الدوري الإسباني ﻿

كشف خافيير تيباس رئيس الليغا الإسبانية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الأسباب الحقيقية وراء نجاح الدوري الإسباني على المستوى العالمي خلال تتويجه بجائزة أفضل دوري في حفل جوائز غلوب سوكر العالمية

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كشف خافيير تيباس رئيس الليغا الإسبانية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الأسباب الحقيقية وراء نجاح الدوري الإسباني على المستوى العالمي خلال تتويجه بجائزة أفضل دوري في حفل جوائز غلوب سوكر العالمية التي أقيمت في دبي.

وأفاد تيباس خلال تسلمه للجائزة، أن تواجد أشهر اللاعبين العالميين من حجم ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ساهم بشكل كبير في نجاح الدوري والرفع من شعبيته، مؤكدا أن رحيله سيؤثر سلبا على الليغا.

وتابع قائلا : نحن نمتلك أفضل الأندية في العالم وأجود اللاعبين بينهم أندية كبيرة وبدورنا نجتهد في تحسين الدوري بشكل دائم ونستعد لتعويض رحيل النجمين''.

وبخصوص رحيل برشلونة عن الدوري، أكد رئيس الليغا أن برشلونة لن تنفصل عن إسبانيا قائلا : هذا الموضوع تم حله لا شيء لدي لإضافته فبرشلونة لن تبتعد عن الليغا''.

وأفاد تيباس، أن حكم الفيديو سيتم الاعتماد عليه بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل، مشيرا أنه حل لبعض المشاكل المتعلقة بالأخطاء التحكيمية لكنه لن يكون مثاليا.