الريال يسعى لإغراء تشيلسي بعرض خيالي للفوز بمهاجمه هازارد ﻿

كشفت تقارير صحفية، يوم أمس الإثنين، أن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يسعى لإغراء فريق تشيلسي بتخصيص عرض مهم للفوز بخدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد.

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كشفت تقارير صحفية، يوم أمس الإثنين، أن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يسعى لإغراء فريق تشيلسي بتخصيص عرض مهم للفوز بخدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وأكدت صحيفة ''صن'' البريطانية، أن ريال مدريد وضع مبلغ 135 مليون يورو كسعر مبدئي من أجل إقناع إدارة تشيلسي بالتخلي عن خدمات هازارد.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة إتمام الصفقة ستكون الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن هازارد شارك في 25 مباراة خلال هذا الموسم مع تشيلسي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.