لا يصدق.. هذا ما قام به النوري بعدما وضع والده كرة القدم بين يديه ﻿

كشف محمد النوري والد عبد الحق لاعب فريق أجاكس أمستردام ضحية تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، أن ابنه تفاعل بشكل مؤثر لحظة وضع كرة القدم على يديه في زيارة له في المستشفى.

شوف سبور

كشف محمد النوري والد عبد الحق لاعب فريق أجاكس أمستردام ضحية تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، أن ابنه تفاعل بشكل مؤثر لحظة وضع كرة القدم على يديه في زيارة له في المستشفى.

وأفاد والد عبد الحق في تصريح لوسائل الإعلام، أن ابنه يتفاعل خلال سماع صوت عائلته وقراءة القرآن، مؤكدا أنه لاحظ ابتسامة مشرقة على ملامح ابنه خلال وضع كرة القدم على يديه.

وقال محمد، إنه لم يتغير أي شيء في غرفة لاعب وسط أجاكس أمستردام الشاب، قائلا :'' كل شيء لا يزال في نفس المكان من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن ذلك لم نغير شيئا.. عندما وضعنا كرة قدم بين يديه، رأينا ابتسامة على وجهه''.

وتابع : ''نحن سعداء جدا بكل الدعم الذي تلقيناه، نجد قوة في اعتقادنا، الله يختبرنا ونثق به''.