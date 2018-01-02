صادم وبالصورة..سلخها صاحبها وضرب ليها ولدها بمارتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن شخصا، أقدم على ضرب عشيقته وطفلها بطريقة بشعة، مساء يومه الاثنين، وسط الشارع العام بمدينة مارتيل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن شخصا، أقدم على ضرب عشيقته وطفلها بطريقة بشعة، مساء يومه الاثنين، وسط الشارع العام بمدينة مارتيل.

وأوضح المصدر ذاته أن المثير في الواقعة هو قيام الضحية بوضع طفلها المصاب على مستوى الوجه بمنزل مهجور، قبل أن تنتقل إلى المستشفى للحصول على شهادة طبية، مشيرا إلى أن مواطنين عثروا على الطفل المصاب وحيدا وأبلغوا السلطات والمصالح الأمنية.

وأضاف ذات المصدر أن الأم، وبعد علمها بمكان ابنها لدى السلطات انتقلت إلى دائرة أمنية وتقدمت بشكاية ضد عشيقها معززة بشهادة طبية.