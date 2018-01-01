الوداد والنهضة البركانية يراسلان الجامعة ﻿

راسل كل من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، ونادي نهضة بركان، لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية من أجل تأجيل مباراتهما برسم مؤجل الجولة السادسة إلى ما بعد منافسات نهائيات كأس أمم

شوف سبور



راسل كل من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، ونادي نهضة بركان، لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية من أجل تأجيل مباراتهما برسم مؤجل الجولة السادسة إلى ما بعد منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وذكر موقع البطولة، أنه في حال عدم تأجيل المباراة طالب الفريقان الجامعة بالسماح للاعبين المشاركين في كأس إفريقيا للمحليين بخوض المباراة المقررة يوم الخميس المقبل.

واستدعى جمال السلامي مدرب المحليين لاعبين من فريق نهضة بركان ويتعلق الأمر، بكل من الحارس عبد العالي لمحمدي و المهاجم أيوب الكعبي، وستة لاعبين من فريق الوداد الرياضي، ويتعلق الأمر بكل من، زكرياء الهاشيمي، محمد الناهيري، وليد الكرتي، صلاح الدين السعيدي، أشرف بنشرقي، إسماعيل الحداد.