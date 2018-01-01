عاجل.. احتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين بورزازات+تفاصيل جد صادمة ﻿

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، مساء اليوم الاثنين من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باحتجاز مواطنة أمريكية

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، مساء اليوم الاثنين من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باحتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة ورزازات كانت قد توصلت، زوال اليوم بمكالمة هاتفية من متصل من مدينة سلا، أوضح فيها أنه تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من مواطنة أمريكية له معرفة سابقة بها، تدعي بأنها محتجزة من طرف أحد الأشخاص الذي يعرضها للعنف بمسكن كائن بمدينة ورزازات.

وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية، مكنت من تحديد مكان احتجاز الضحية البالغة من العمر 61 سنة، فضلا عن توقيف المشتبه به.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به كان يرافق الضحية أثناء إقامتها بعدة مؤسسات فندقية، قبل أن يقوم منذ أيام باصطحابها لشقة مكتراة بمدينة ورزازات، ويمنعها من مغادرة المسكن فضلا عن تعريضها للعنف.

وقد تم اخضاع المشتبه به لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.