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خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة | مجتمع

خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة

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خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة

بتاريــخ : 1 يناير 2018 / 21:38 خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة | مجتمع
خبر غير سار للكماية والمدمنين على الشيشة: الزيادة في أسعار السجائر والمعسل في أول يوم من سنة 2018..وها الأسعار الجديدة
تلقى المدمنون على تدخين السجائر، و''المعسل'' في المغرب، خلال أول يوم من السنة الجديدة، خبرا غير سار، يتمثل في قرار حكومة العثماني وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الزيادة في أسعار بعض أنواع التبغ

''شوف تيفي''

تلقى المدمنون على تدخين السجائر، و''المعسل'' في المغرب، خلال أول يوم من السنة الجديدة، خبرا غير سار، يتمثل في قرار حكومة العثماني وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الزيادة في أسعار بعض أنواع التبغ ابتداء من اليوم الإثنين، وهو قرار صادق عليه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وذلك بعد رفع الضريبة المفروضة على استيراد بعض أنواع السجائر خاصة التبغ الأسود والأصفر.

وحسب المرسوم الوارد في عدد الجريدة الرسمية الصادر نهاية الأسبوع، صادق الداودي على الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ المصنع، حيث سيدخل هذا القرار حيز تنفيذه بدء من اليوم فاتح يناير 2018.

يذكر أن القرار جاء بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار بيع التبغ، المصنع للعموم، وقد ألحق 47 نوعا بما فيها 9 أنواع من ''المعسل'' بلائحة منتجات التبغ الموجه للعموم، وحذف 15 نوعا، لتتضمن اللائحة المصادق عليها الأسعار الجديدة لـ 66 نوعا من التبغ والمعسل.

وتتوزع تلك الأنواع إلى 10 أنواع من السجائر السمراء، ومنها 52 من نوع ''السيكار''، و9 أنواع من ''المعسل'' الذي يستعمل في تدخين ''الشيشة''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأسعار الجديدة الجريدة الرسمية العثماني الحكومة

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