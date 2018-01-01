صفقة الموسم...الوداد يقترب من ضم نجم الرجاء عصام الراقي والناصري يغريه بمبلغ كبير ﻿

خصصت إدارة فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قيمة مالية مهمة للفوز بعقد عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن القلعة الخضراء.

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خصصت إدارة فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قيمة مالية مهمة للفوز بعقد عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن القلعة الخضراء.

وافادت تقارير إخبارية، أن سعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر مستعد لدفع 600مليون سنتيم من أجل الاستفادة من خدمات الراقي، مؤكدة أن الطرفين دخلا في مفاوضات رسمية كما أن الوداد يتجه نحو التعاقد مع مجموعة من اللاعبين للدخول بقوة خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وسبق للراقي ان ودع الجمهور واللاعبين عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' قائلا : '' إذا اقتضت مصلحة الفريق أن أنسحب فسأفعلها دون تردد''. موضحا أنه غير نادم على اختياره الرجاء في الفترة المنصرمة.