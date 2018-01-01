خبر سيء لأشرف حكيمي مع بداية السنة الجديدة ﻿

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن فريق ريال مدريد اقترب بشكل كبير من شراء عقد اللاعب ألفارو أوردزيولا الظهير الأيمن لريال صوسيداد الإسباني، الشيء الذي قد يعجل في رحيل الدولي المغربي أشرف

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كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن فريق ريال مدريد اقترب بشكل كبير من شراء عقد اللاعب ألفارو أوردزيولا الظهير الأيمن لريال صوسيداد الإسباني، الشيء الذي قد يعجل في رحيل الدولي المغربي أشرف حكيمي عن الفريق الملكي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة ''آس''، أن قيمة الشرط الجزائي للاعب أوردزيولا بلغ 40 مليون أورو، ومن المنتظر أن ينهي فريق الريال الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وحسب ذات المصدر، فإن حكيمي سيكون الضحية الكبيرة في هذه الصفقة في حال نجاح إنتقال الدولي الإسباني إلى كثيبة زين الدين زيدان، فإنه سيعار إلى أحد الأندية لمدة سنتين، وبالتالي سيكون هذا هو أسوء خبر تلقاه حكيمي مع بداية السنة الجديدة .