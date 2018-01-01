هذه هي التهم التي وجهتها النيابة الإسرائيلية للأيقونة عهد التميمي ووالدتها ﻿

بعد اعتقالها لأسبوعين تقريبا، وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية مجموعة من الاتهامات، للأيقونة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بـ''الاعتداء'' على جنود إسرائيليين والتحريض، فيما مددت

شوف تيفي:

بعد اعتقالها لأسبوعين تقريبا، وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية مجموعة من الاتهامات، للأيقونة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بـ''الاعتداء'' على جنود إسرائيليين والتحريض، فيما مددت المحكمة اعتقالهما.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن النيابة تتهم عهد التميمي (16 عاما)، بإلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، في حين اتهمت والدتها بالاعتداء المكرر على القوات الإسرائيلية والتحريض عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية، كانت قد قررت مساء أمس الأحد، تمديد اعتقال نور التميمي، وهي ابنة عم عهد التميمي، لمدة 100 يوم.

تجدر الإشارة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عهد ووالدتها وناريمان، على خلفية شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهما بطرد جنود إسرائيليين من باحة منزلهما في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.