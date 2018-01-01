بالصورة.. أزارو حاضر رفقة الأهلي أمام فريق النصر المصري ﻿

يستقبل فريق النصر المصري، يوم غد الثلاثاء، نادي الأهلي المصري على أرضية ملعب القاهرة برسم مؤجل الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري في مباراة ستعرف حضور اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني

شوف سبور

يستقبل فريق النصر المصري، يوم غد الثلاثاء، نادي الأهلي المصري على أرضية ملعب القاهرة برسم مؤجل الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري في مباراة ستعرف حضور اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي وليد أزارو.

وأعلن الطاقم التقني لوصيف بطل إفريقيا عن اللائحة المؤهلة لخوض المباراة والتي عرفت تواجد وليد أزارو الذي بصم على أداء جيد بعد تسجيله 7 أهداف في الدوري المصري.

وظهر أزارو بمستوى جيد خلال آخر مباراة له أمام نادي بتروجيت برسم الجولة 16 بحيث ساهم بإضافة الهدف الثّالث بعد اصطياد ضربة جزاء نفذها اللاعب عبد الله السعيد في الدقيقة الواحدة والثمانين، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة.

وتمكن وليد أزارو من ضمان مكانته داخل فريق الأهلي، بعد المستوى الجيد الذي قدمه خلال الشطر الأول من البطولة المصرية.